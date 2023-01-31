Врач объяснила, как кофе сказывается на работе печени

Мнение о том, что кофе вредит печени, давно опровергнуто. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. По её словам, ежедневно человек может выпивать до четырёх чашек этого напитка, не опасаясь ущерба для данного органа. При этом кофе помогает блокировать развитие онкологических заболеваний, в том числе в печени.

"Кофе называют онкопротектором, то есть этот напиток может снизить риск развития онкологических заболеваний. Это происходит за счёт того, что употребление кофе стимулирует защитные свойства организма в плане устойчивости к механизмам перерождения клеток. Хотя, конечно, ожидать от него лечебного эффекта не стоит", — заявила в интервью радио Sputnik Марченко.