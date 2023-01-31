"Всё остальное — ерунда": Аналитик назвал единственное условие для роста цен в России на 10%

Повысить цены в России и вывести инфляцию на двузначные показатели выше 10% может только слишком дешёвая нефть на мировых рынках. Такое мнение высказал ведущий аналитик "Золотого монетного дома" Дмитрий Голубовский.

Он отметил, что сейчас все в ожидании, люди надеются, что инфляционный пик в мире пройдёт В то же время в США, например, цены на товары снижаются, а стоимость услуг растёт.

"Если же мы получим полноценную дефляцию, а ещё и ипотечный кризис под конец года, для чего есть все предпосылки, и снова нефть по 30 долларов за баррель, грубо говоря, значит, Urals будет стоить 20. Тогда у нас будет курс 90 рублей за доллар и, возможно, двузначная инфляция", — рассказал Голубовский порталу Ura.ru.

По его словам, "всё завязано на движении цен на нефть, а остальное — это ерунда". Голубовский выразил уверенность, что только геополитики будет мало для такого резкого роста цен в России. Это констатация факта, основанная на данных прошлого года. Аналитик убеждён, что судьба инфляции регулируется исключительно внешнеторговым балансом. Он привёл в пример несколько ситуаций, когда нефть действительно стала причиной скачка цен.

"Подобного рода двузначная инфляция у нас была после кризиса 2008 года. Был обвал нефти. В 2014–2015 годах тоже. Санкции не сыграли особо никакой роли. Там был именно обвал нефти", — напомнил Голубовский.