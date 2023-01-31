В эффективности потолка цен на нефть усомнился даже МВФ
МВФ: Потолок цен на нефть не повлияет на российский экспорт
Российский экспорт не пострадает от решения стран "Большой семёрки" (G7) ввести потолок цен на нефть из РФ. В эффективности такой меры Запада усомнились в Международном валютном фонде.
"Ожидается, что при текущем пределе цен на нефть, установленном "Группой семи", объёмы экспорта российской сырой нефти существенно не пострадают, поскольку российская торговля перенаправлена из принявших санкции стран в страны, не вводившие их", — пояснили аналитики фонда свою позицию в обновлённом отчёте фонда, опубликованном на его сайте.
Ранее Правительство России утвердило порядок исполнения указа президента РФ об ответе на введённый Западом потолок цен на нефть. Там среди прочего говорится, что отечественные компании-экспортёры по запросу Минэнерго обязаны каждый месяц предоставлять сведения о контрактах.
Агентство "Москва"