В эффективности потолка цен на нефть усомнился даже МВФ

Российский экспорт не пострадает от решения стран "Большой семёрки" (G7) ввести потолок цен на нефть из РФ. В эффективности такой меры Запада усомнились в Международном валютном фонде.

"Ожидается, что при текущем пределе цен на нефть, установленном "Группой семи", объёмы экспорта российской сырой нефти существенно не пострадают, поскольку российская торговля перенаправлена из принявших санкции стран в страны, не вводившие их", — пояснили аналитики фонда свою позицию в обновлённом отчёте фонда, опубликованном на его сайте.