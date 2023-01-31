В Белом доме объяснили отказ отправить Украине истребители F-16

Администрация Белого дома и без того передаёт Украине большие объёмы вооружений, их достаточно и без истребителей F-16. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Могу сказать вам, что сейчас поставляются большие объёмы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы", — сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.

По его мнению, готовящееся США к отправке на Украину вооружение будет иметь "критическое значение для того, чтобы помочь украинским войскам в нынешних боях в зимний период". Кирби добавил, что Вашингтон также рассчитывает на полезность американских поставок в сражениях, которые "будут вестись весной".