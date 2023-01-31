В Белом доме объяснили отказ отправить Украине истребители F-16
Кирби: США и без истребителей F-16 передают Украине много оружия
Администрация Белого дома и без того передаёт Украине большие объёмы вооружений, их достаточно и без истребителей F-16. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Могу сказать вам, что сейчас поставляются большие объёмы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы", — сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.
По его мнению, готовящееся США к отправке на Украину вооружение будет иметь "критическое значение для того, чтобы помочь украинским войскам в нынешних боях в зимний период". Кирби добавил, что Вашингтон также рассчитывает на полезность американских поставок в сражениях, которые "будут вестись весной".
Напомним, 20 января США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, на этот раз на сумму два с половиной миллиарда долларов. Там уточнили, что в рамках этого пакета Вашингтон передаст Киеву боевые машины пехоты Bradley и бронированные машины Stryker. Предполагалось, что первых будет 59, вторых — 90 единиц. США уже отправили Украине первую партию БМП Bradley.
Wikimedia / Vitaly V. Kuzmin.m