Жителей Камчатки предупредили о смертельной опасности

На Камчатке повышен риск схода лавин. Особый режим объявлен в регионе на период с 31 января по 3 февраля включительно. Об этом пишет агентство "Камчатка-информ" со ссылкой на местный противолавинный центр, выпустивший штормовое предупреждение.

Охотников, любителей экстремального спорта и туристов призвали быть максимально осторожными в горных территориях Соболевского, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также в области Ключевской группы вулканов. А главам организаций, которые выполняют работы в горах, спасатели рекомендовали принять меры, чтобы обезопасить сотрудников.