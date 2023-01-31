"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 января, 03:26

Жителей Камчатки предупредили о смертельной опасности

На Камчатке объявлена лавинная опасность

На Камчатке повышен риск схода лавин. Особый режим объявлен в регионе на период с 31 января по 3 февраля включительно. Об этом пишет агентство "Камчатка-информ" со ссылкой на местный противолавинный центр, выпустивший штормовое предупреждение.

Охотников, любителей экстремального спорта и туристов призвали быть максимально осторожными в горных территориях Соболевского, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также в области Ключевской группы вулканов. А главам организаций, которые выполняют работы в горах, спасатели рекомендовали принять меры, чтобы обезопасить сотрудников.

Чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн погиб под лавиной в горах Японии

Чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн погиб под лавиной в горах Японии

Ранее Лайф писал, что отдыхающие на японском горнолыжном курорте Цугаике пострадали в результате схода снежной лавины.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров