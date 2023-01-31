Раскрыта загадка золотой нити во рту светской львицы XVII века

Разгадана тайна зубной нити во рту французской светской львицы Анны д'Алегри, умершей 400 лет назад. Согласно выводам учёных, женщина носила её на зубах на протяжении многих лет.

Тело умершей в 1619 году француженки было обнаружено при археологических раскопках в замке Лаваль на северо-западе страны в 1988 году. Только спустя 35 лет группа археологов и медиков из Национального института превентивных археологических исследований Франции смогла при помощи современных технологий "проникнуть" внутрь останков без угрозы повредить их.

Как выяснилось, причина появления такого аксессуара во рту светской львицы — мучивший женщину пародонтит. Нить стягивала и удерживала на месте несколько зубов и один протез, сделанный из кости слона. По мнению учёных, проволока только частично решала проблему Анны. Скорее, она делала ситуацию только хуже. Крепёж необходимо было периодически подтягивать, что вредило оставшимся зубам. Анне из-за этого приходилось терпеть боль.

Зубы, скреплённые золотой нитью. Фото © Rozenn Colleter, Inrap / Laval, Mayenne, Pays de la Loire

Проблема в том, что тогда во Франции речь тех, кто потерял зубы, считалась развратной. А ведь у д'Алегри была незавидная судьба: она дважды становилась вдовой, воспитывала сына, который принял католичество (хотя мать была ярой гугеноткой) и погиб в 20 лет. Выйдя на свет без зубов, она рисковала быть изгнанной из своего общества. На фоне всего этого Анна скончалась в 54 года от болезни.