США "падут вместе с долларом": Америку предупредили о возможной катастрофе

Если Саудовская Аравия и другие страны решат отказаться от расчётах в долларах при оплате нефти, это приведёт к катастрофическим событиям в США. Такое мнение высказал экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс, работавший там при администрации президента Рональда Рейгана.

По его мнению, пресса незаслуженно пропустила недавнее заявление властей Саудовской Аравии о том, что они открыты для платежей за нефть в других валютах, не в долларах США.

"Конец нефтедоллара окажет серьёзное негативное воздействие на стоимость доллара, а также на инфляцию и процентные ставки в США", — пишет Робертс на своём сайте.

Причину подрыва позиций нефтедоллара он видит в финансовой политике США, направленной на введение санкций против других стран и конфискацию активов. Иные государства теперь предпочитают использовать национальные валюты, чтобы защитить себя от возможных рисков.

"Если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, спрос на американскую валюту и стоимость доллара упадут. Это серьёзная угроза для власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков", — предупредил экс-сотрудник Белого дома.