Денег много, график свободный: Исследование показало, кто может при подработке получать до 130 тысяч

В российских городах можно устроиться на подработку с доходом до 130 тысяч рублей в месяц. Это показал анализ нынешней базы вакансий, который провели сервис "Работа.ру" и платформа "Подработка". Лайф ознакомился с их выводами и рассказывает о самых доходных вакансиях со свободным графиком.

Так, в обязанности контент-менеджера с заработком 130 тысяч рублей в Санкт-Петербурге войдут описание товара, загрузка фотографий, мониторинг складов, составление отчётов и отслеживание динамики продаж. Специального опыта работы при этом работодатель не требует. Если вы умеете шить тюль и шторы, при этом живёте в Саратове, то можете заработать 100 тысяч рублей за две недели. Нужно будет забрать отрезы тканей из магазина и аккуратно и в срок выполнять работу.

90 000 рублей обещают кеттельщику в Москве. Это те, кто умеет собирать из вязаных деталей трикотажные изделия на специальных машинах. График возможен на выбор — от сменного до частичной занятости. На пять тысяч меньше, а именно 85 тысяч рублей, может получать курьер в Ярославле. Из требований — физическая выносливость и ориентирование на местности. Из "плюшек" — возможность выбрать удобный график и подбор заказов в районах поближе к дому.

Чуть меньше может заработать учитель английского в Истре — 80 тысяч рублей. Однако, опять же, возможны частичная занятость и совмещение с основным местом работы. Плюс — обучение за рубежом. Требования соответствующие: кроме образования и стажа, подготовка и проведение уроков с использованием коммуникативной методики, входное интервью с новыми учениками, организация мастер-классов и вводных показательных занятий и так далее.

Опыт работы с детьми понадобится и фотографу из Омска, желающему заработать от 75 тысяч рублей. Столько обещают за выездные съёмки в школьных и дошкольных учреждениях. Оплата сдельная. До 70 тысяч готовы платить хореографу в Самаре с гибким графиком. Столько же могут заплатить приходящей домработнице в Москве. Помимо уборки, приготовления еды и мойки окон в её задачи будет входить уход за питомцем — йоркширским терьером. В Екатеринбурге программисту 1С за работу на территории предприятия минимум два раза в неделю готовы платить от 60 000 рублей.