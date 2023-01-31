Подняла ручки и побежала к папе: Малышка чудом выжила, попав под машину-таран с пьяным водителем

Пятилетней девочке чудом удалось остаться в живых после того, как пьяный водитель сбил её и тут же протаранил своим автомобилем здание. Он влетел в стеклянную стену автошколы в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул, сообщает NYP.

Девочка чудом выжила при ДТП в Бразилии. Видео © NY Post

В Сети появились кадры, снятые на камеру видеонаблюдения. Виновником произошедшего, предположительно, стал пьяный автомобилист, который не справился с управлением.

Досталось не только девочке. Видно, как автомобиль в крутом вираже сбивает мотоциклиста, затем тумбу с растением, на которой сидят девочка с мужчиной. Тот машинально отпрыгнул, а вот ребёнок, похоже, даже не успел понять, что произошло. После аварии девочка вскочила на ноги, подняла руки и бросилась к мужчине, который, предположительно, является её отцом. Она чудом осталась невредимой, если не считать нескольких порезов. Что касается мотоциклиста, он попал в больницу, но его жизни тоже ничего не угрожает.

Подозреваемого подвергли экспертизе, которая показала уровень алкоголя в его крови 0,95 мг/л. Мужчину арестовали. По версии следствия, он просто уснул за рулём. Подозреваемый признался, что выпивал с 10 утра и ничего не помнит о моменте аварии.