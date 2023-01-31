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31 января, 05:05

Пушилин заявил, что поставки танков Украине ничего не решат

Поставки западных танков на Украину не окажут решающего воздействия на положение дел на фронте. Эти боевые машины станут очередной мишенью, как и предыдущая бронетехника. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что дефицит военной техники на Украине как раз и возник из-за того, что Россия может "ответить".

"Эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьёзными возможностями противодействия", подчеркнул Пушилин в разговоре с РИА "Новости".

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Ранее Лайф писал, что Германия собирается передать Украине танки Leopard 2 до конца марта. Подтвердил эти планы и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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Kremlin.ru

Анатолий Симоненко

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