Пушилин заявил, что поставки танков Украине ничего не решат
Поставки западных танков на Украину не окажут решающего воздействия на положение дел на фронте. Эти боевые машины станут очередной мишенью, как и предыдущая бронетехника. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что дефицит военной техники на Украине как раз и возник из-за того, что Россия может "ответить".
"Эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьёзными возможностями противодействия", — подчеркнул Пушилин в разговоре с РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что Германия собирается передать Украине танки Leopard 2 до конца марта. Подтвердил эти планы и министр обороны ФРГ Борис Писториус.