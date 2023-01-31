Пушилин заявил, что поставки танков Украине ничего не решат

Поставки западных танков на Украину не окажут решающего воздействия на положение дел на фронте. Эти боевые машины станут очередной мишенью, как и предыдущая бронетехника. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что дефицит военной техники на Украине как раз и возник из-за того, что Россия может "ответить".