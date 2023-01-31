В Новосибирске руку водителя зажала машина, пока он чистил колёса

В Новосибирске руку водителя затянуло в двигатель во время очистки автомобиля от снега. Об этом сообщила пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска во "ВКонтакте".

Спасатели освободили руку мужчины, которую затянуло в двигатель. Видео © VK / "Спасатели МАСС (16+)"

"На улице Бородина [спасатели] оказали помощь мужчине 1996 г.р., который очищал снег под передним колесом автомобиля, и его кисть руки затянуло между ремнями и натяжными роликами", — говорится в сообщении.

Сам инцидент произошёл вечером 30 января. Приехавшие на место спасатели освободили руку мужчины, частично разобрав и открутив ролики, затем пришлось снять с пострадавшей руки кольцо. Вызволяли водителя почти час, а потом его передали с переломами пальцев бригаде скорой помощи.