Нового полузащитника "Челси" Мудрика раскритиковали за расистское видео в TikTok

Нового полузащитника ФК "Челси" Михаила Мудрика раскритиковали болельщики и активисты за расистское видео, опубликованное в соцсети TikTok. Об этом пишет The Sun.

По данным источников, близких к украинскому вингеру, Мудрик "пытался декламировать слова из хита американского рэпера Lil Baby 2017 года Freestyle, но поклонникам не понравилось, что там используется слово на букву "н" в отношении чернокожих.

"Михаил глубоко сожалеет о любой обиде, вызванной видео, размещённым на его аккаунте в TikTok в июле прошлого года", — сказал представитель Мудрика.

По его словам, спортсмен уже удалил видео. Высказалась и футбольная антирасистская группа Kick it out, отметив, что осуждает любые расистские оскорбления, "включая н-слово", независимо от контекста. Вместе с тем активисты обрадовались, что Мудрик признал ущерб, причинённый своим оскорблением. В самом треке Freestyle табуированное слово прозвучало 16 раз, а 40-секундный клип футболиста в TikTok посмотрели уже 214 тысяч раз.