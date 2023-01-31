Учёные выяснили, как недельный отказ от просмотра порно влияет на человека

При воздержании от просмотра порно в течение недели у людей не возникает синдрома отмены. К такому выводу пришла группа психологов из Университета Ноттингем Трент в Великобритании и Университета HELP в Малайзии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Исследователи попытались выяснить, действительно ли потребители порноконтента испытывают негативные эмоции во время воздержания от его просмотра. Для этого они анализировали поведение 176 студентов-психологов из Малайзии, две трети из которых составляли женщины. Половине участников нужно было воздержаться от просмотра порно, а другая — могла вести себя как обычно.

Опрос студентов показал, что воздержание от просмотра такого контента не вызвало у них симптомов синдрома отмены — депрессии, тревожности, усталости и стресса.

"В течение экспериментального периода, с учётом исходных показателей, никакого существенного влияния на тягу [к просмотру], ни негативных, ни позитивных аффектов или синдрома отмены не наблюдалось", — указали авторы публикации.

Они подчеркнули, что в их исследовании есть недочёты. К примеру, нет разбивки результатов по полу — считается, что женщины реже смотрят порно. Кроме того, сами участники эксперимента — из Малайзии. В этой стране к вопросу секса относятся консервативно и осуждают просмотр эротического контента. Также некоторые участники из группы "воздерживавшихся" всё же смотрели порно.

Несмотря на недочёты, исследователи сделали вывод о том, что воздержание от просмотра порнографии в течение семи дней, как правило, не влияет на формирование синдрома отмены. Но это не распространяется на тех, кто более серьёзно зависим от такого контента. Поэтому по данной теме необходимы более детальные и продолжительные исследования.