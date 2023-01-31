Суд приговорил к 12 годам колонии поджигателя военкомата в Нижневартовске
Центральный окружной военный суд принял решение приговорить к 12 годам колонии строгого режима Владислава Б. за поджог военкомата в Нижневартовске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инстанцию.
"Суд <...> назначает наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии строгого режима, штраф в размере шести тысяч рублей и ограничение свободы на один год", — говорится в сообщении.
По словам судьи, Владислав должен провести в тюрьме первые три года, а последующие — в исправительной колонии. Штраф осуждённый оплатит за кражу джемпера из ТЦ в Нижневартовске. Также известно, что прокурор просил для него 13 лет колонии строгого режима.
Напомним, злоумышленник поджигал военкомат в начале мая 2022 года с соучастником Василием Г. Дело второго мужчины рассматривает Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. Следующее заседание запланировано на 1 февраля. Изначально Владислав Б. и Василий Г. обвинялись в умышленном уничтожении чужого имущества и хулиганстве, но потом дело переквалифицировали на статью "Террористический акт, совершённый по предварительному сговору или организованной группой".
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