Суд приговорил к 12 годам колонии поджигателя военкомата в Нижневартовске

Центральный окружной военный суд принял решение приговорить к 12 годам колонии строгого режима Владислава Б. за поджог военкомата в Нижневартовске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инстанцию.

"Суд <...> назначает наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии строгого режима, штраф в размере шести тысяч рублей и ограничение свободы на один год", — говорится в сообщении.

По словам судьи, Владислав должен провести в тюрьме первые три года, а последующие — в исправительной колонии. Штраф осуждённый оплатит за кражу джемпера из ТЦ в Нижневартовске. Также известно, что прокурор просил для него 13 лет колонии строгого режима.