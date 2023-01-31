В Тюмени неудачливого пешехода дважды за полчаса сбила машина

В Тюмени мужчина дважды за полчаса угодил под машину. Неудачливый пешеход выжил, но попал в больницу.

В Тюмени мужчина дважды за полчаса попал под колёса машины. Видео © Telegram / Тюмень № 1

В первый раз 26-летнего мужчину сбил автомобиль Renault Logan, когда он перебегал дорогу в неположенном месте. Его госпитализировали, оказали помощь и отпустили домой. Но спустя некоторое время 26-летнего пострадавшего вновь привезли в больницу. И в этот раз он перебегал дорогу не по правилам и попал под колёса Mitsubishi. Травмы были уже серьёзнее. Его оставили в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту этих инцидентов. В региональном ГИБДД сообщили Лайфу, что материалы передадут в следственные органы МВД, если травмы пострадавшего окажутся серьёзными. Пока не известно, что сподвигло мужчину перебегать дорогу в неположенном месте, но в полиции не исключили, что попасть под машину он пытался намеренно.