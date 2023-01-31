"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 января, 09:06

На Анастасию Волочкову подали в суд из-за неуплаченных налогов

На известную российскую балерину Анастасию Волочкову подали в суд из-за неуплаченных ею налогов. Об этом сообщает РИА ФАН.

Так, в Тверской районный суд Москвы обратилась инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 7 по столице. При этом сумма задолженности Волочковой не называется, по некоторым данным, она может превышать 51 тысячу рублей. Заседание по этому вопросу ожидается 10 февраля.

Миллиардер из России возглавил топ крупнейших налогоплательщиков Британии

Миллиардер из России возглавил топ крупнейших налогоплательщиков Британии

Ранее Лайф рассказывал, как уехавший из России комик и продюсер Семён Слепаков погасил огромный долг в 19 миллионов рублей перед налоговой службой.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров