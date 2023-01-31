На Анастасию Волочкову подали в суд из-за неуплаченных налогов
На известную российскую балерину Анастасию Волочкову подали в суд из-за неуплаченных ею налогов. Об этом сообщает РИА ФАН.
Так, в Тверской районный суд Москвы обратилась инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 7 по столице. При этом сумма задолженности Волочковой не называется, по некоторым данным, она может превышать 51 тысячу рублей. Заседание по этому вопросу ожидается 10 февраля.
Ранее Лайф рассказывал, как уехавший из России комик и продюсер Семён Слепаков погасил огромный долг в 19 миллионов рублей перед налоговой службой.
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ТАСС / Сергей Карпухин