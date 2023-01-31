На Анастасию Волочкову подали в суд из-за неуплаченных налогов

На известную российскую балерину Анастасию Волочкову подали в суд из-за неуплаченных ею налогов. Об этом сообщает РИА ФАН.

Так, в Тверской районный суд Москвы обратилась инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 7 по столице. При этом сумма задолженности Волочковой не называется, по некоторым данным, она может превышать 51 тысячу рублей. Заседание по этому вопросу ожидается 10 февраля.