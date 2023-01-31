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31 января, 09:00

Названы города, в которых живут самые счастливые россияне

Опрос: Самые счастливые россияне живут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Тюмени

<p>Фото © Unsplash.com / Alex Engelman</p>

Фото © Unsplash.com / Alex Engelman

Сервис "Работа.ру" выяснил, в каких городах России живут самые счастливые люди. Так, на твёрдую пятёрку уровень своего счастья оценили всего 14% респондентов, и большинство из них рассказали, что живут в Москве (23%). Среди "счастливчиков" также оказались жители Санкт-Петербурга (18%), Новосибирска (16%), Нижнего Новгорода и Тюмени (по 10%).

Ещё четверть жителей России (25%) рассказали, что счастливы примерно на четыре балла, передаёт RT. Из них оказалось 20% москвичей, 19% сочинцев и 17% петербуржцев. На "четвёрочку" уровень своего счастья также оценили жители Екатеринбурга (11%) и Новосибирска (9%).

"На троечку" оказались счастливы 31% участников исследования. 19% из них живёт в Москве, 13% — в Нижнем Новгороде, а 9% — в Петербурге.

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Марина Калегина

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