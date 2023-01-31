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31 января, 08:44

"Скучает по дому": Отец рассказал, как меняется состояние Романа Костомарова

ТАСС: В состоянии фигуриста Романа Костомарова сохраняется положительная динамика

В состоянии российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, который ранее попал в больницу с пневмонией, пока нет резких перемен, хотя положительная динамика сохраняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отец спортсмена также рассказал, что Роман очень скучает по дому, а семья тем временем продолжает надеяться на лучшее, хотя о выписке пока речь не идёт.

"Оксана (жена фигуриста Оксана Домнина. — Прим. Лайфа) говорит, стабильно нормально. Его отключают от ИВЛ, потом снова подключают. Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось",  поделился Сергей Костомаров с телеканалом "360".

В окружении Костомарова подтвердили трудности с его восстановлением после ЭКМО

В окружении Костомарова подтвердили трудности с его восстановлением после ЭКМО

Напомним, 45-летний Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января, его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Положительную динамику в состоянии спортсмена врачи начали отмечать 17 января, а 24 января стало известно, что олимпийский чемпион пришёл в себя и уже может понемногу общаться.

Обложка ©

LIFE / Давид Давашкин

Александра Вишнякова

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