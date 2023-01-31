"Скучает по дому": Отец рассказал, как меняется состояние Романа Костомарова

В состоянии российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, который ранее попал в больницу с пневмонией, пока нет резких перемен, хотя положительная динамика сохраняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отец спортсмена также рассказал, что Роман очень скучает по дому, а семья тем временем продолжает надеяться на лучшее, хотя о выписке пока речь не идёт.