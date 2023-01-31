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31 января, 08:41

СБУ задержала депутата ОПЗЖ, которого заподозрили в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Донбассе депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), который подозревается в сотрудничестве с Россией. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

По данным СБУ, контрразведке удалось "разоблачить агента Главного управления Генерального штаба ВС РФ" во время мероприятий в прифронтовых районах Донбасса, которым оказался депутат Северского городского совета от партии ОПЗЖ, запрещённой в Незалежной. Подозреваемого обвинили в передаче данных о местонахождении украинских военных, техники и объектах критической инфраструктуры. В итоге суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Ранее Лайф сообщал, что СБУ обвинила украинскую журналистку Диану Панченко в поддержке российской спецоперации.

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Телеграм-канал Службы безопасности Украины

Артур Белкин

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