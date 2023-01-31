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31 января, 08:23

В Сеченовке подсказали, как морально настроиться на колоноскопию

Врач-эндоскопист Павлов: Чтобы не бояться колоноскопии, вспомните, сколько людей уже прошли её до вас

Самое главное в колоноскопии — это правильная подготовка и позитивный настрой. Об этом рассказал заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Павел Павлов.

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По его словам, между врачом и пациентом должны установиться доверительные отношения, поэтому очень важно задать специалисту все интересующие вопросы и получить ответы. Лучше, если врач проговорит вслух всё, что касается подготовки к процедуре, а не просто выдаст памятку на листочке.

"Не будьте тревожным пациентом, который всего боится и не доверяет врачу. Отнеситесь к процедуре спокойно, ведь огромное количество людей уже прошли её до вас", — отметил Павлов в беседе с "Вечерней Москвой".

Подготовиться к исследованию несложно: за двое суток до процедуры нужно перейти на "белую диету", которая не оставляет в кишечнике "балласта" в виде клетчатки. Рацион может быть основан на твороге, йогурте без наполнителей, куриной грудке, соках, морсах, чае и бульоне. В день процедуры врач советует пить только прозрачную воду, но за четыре часа до колоноскопии показан уже сухой голод. Очистить кишечник перед исследованием помогут специальные препараты. Если принимать их по схеме и придерживаться рекомендаций по питанию, процедура пройдёт гладко и информативно, добавил Павлов.

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Марина Калегина
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