В Сеченовке подсказали, как морально настроиться на колоноскопию

Самое главное в колоноскопии — это правильная подготовка и позитивный настрой. Об этом рассказал заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Павел Павлов.

По его словам, между врачом и пациентом должны установиться доверительные отношения, поэтому очень важно задать специалисту все интересующие вопросы и получить ответы. Лучше, если врач проговорит вслух всё, что касается подготовки к процедуре, а не просто выдаст памятку на листочке.

"Не будьте тревожным пациентом, который всего боится и не доверяет врачу. Отнеситесь к процедуре спокойно, ведь огромное количество людей уже прошли её до вас", — отметил Павлов в беседе с "Вечерней Москвой".

Подготовиться к исследованию несложно: за двое суток до процедуры нужно перейти на "белую диету", которая не оставляет в кишечнике "балласта" в виде клетчатки. Рацион может быть основан на твороге, йогурте без наполнителей, куриной грудке, соках, морсах, чае и бульоне. В день процедуры врач советует пить только прозрачную воду, но за четыре часа до колоноскопии показан уже сухой голод. Очистить кишечник перед исследованием помогут специальные препараты. Если принимать их по схеме и придерживаться рекомендаций по питанию, процедура пройдёт гладко и информативно, добавил Павлов.