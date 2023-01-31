"Заставят отказаться от страны": Журова высказалась о возможном допуске россиян к Олимпиаде

Для участия в будущих Олимпийских играх российским спортсменам могут выставить невыполнимые требования. Так считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Она указала, что при попадании на международное соревнование будут учитываться не спортивный принцип, а политические взгляды участника из РФ, его отношение к СВО и президенту страны.

"Для спортсмена это уже не критерии его спортивного результата, а какие-то совершенно побочные вещи. В том числе политические и от него, возможно, не зависящие. Например, какой-то молодой человек в своё время, десять лет назад, пошёл в спортроту в ЦСКА. Он опосредованно имеет отношение к СВО, армии, Минобороны. Его точно не допустят. А он, например, номер один в нашей команде", — заявила она в беседе с Ura.ru.

Она считает, что в таких условиях вряд ли какие-то российские спортсмены сами согласятся участвовать в Олимпиаде. Раньше нужно было отказаться от флага и гимна, а сейчас "практически отказаться от страны", указала депутат.