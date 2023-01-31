Невролог рассказала, кто чаще всего страдает от мигрени

Статистика показывает, что от мигрени страдает около 15% населения Земли. Интенсивные головные боли, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой, непереносимостью света и громких звуков, в три раза чаще бывают у женщин, нежели у представителей противоположного пола. Об этом РИАМО рассказала врач-невролог, алголог, заведующая центром изучения боли АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марина Василенко.

"У женщин мигрень возникает в три раза чаще, чем у мужчин. Обычно заболевание начинается в детстве или подростковом возрасте. У девочек мигрень, как правило, начинается в период полового созревания. Так как имеется наследственная предрасположенность к развитию мигрени, то это заболевание передаётся из поколения в поколение", — рассказала Василенко.

Невролог также привела данные, согласно которым 12% пациентов страдают от приступов мигрени каждую неделю, 17% — раз в две недели, около 10% — от пяти раз в месяц, 27% сталкиваются с мучительной головной болью каждый месяц, а около 34% пациентов — раз в два месяца или же ещё реже. Врач напомнила, что мигрень с давних пор считалась болезнью людей, которые занимаются активной умственной деятельностью.

Возникает мигрень из-за нескольких причин — наследственности, стресса, различных продуктов и напитков с содержанием консервантов, химических добавок, кофеина, курения, нерегулярного питания, разных лекарств, частых перелётов и многих других явлений.