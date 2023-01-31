В Пентагоне заявили о готовности США применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи
Для защиты Южной Кореи США привержены обязательству применить обычное и ядерное оружие. Об этом сказал шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом в Сеуле.
Он указал, что приверженность США защите Республики Корея по-прежнему "несокрушима".
"Соединённые Штаты твёрдо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны", — заявил министр.
Он также добавил, что Штаты и Южная Корея осуждают беспрецедентное число провокаций, которые КНДР совершила в 2022 году. По его мнению, действия Северной Кореи дестабилизируют ситуацию в регионе.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что все стороны, причастные к ситуации вокруг Корейского полуострова, должны не допустить ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии.
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