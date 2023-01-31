В Пентагоне заявили о готовности США применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи

Для защиты Южной Кореи США привержены обязательству применить обычное и ядерное оружие. Об этом сказал шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом в Сеуле.

Он указал, что приверженность США защите Республики Корея по-прежнему "несокрушима".

"Соединённые Штаты твёрдо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны", — заявил министр.

Он также добавил, что Штаты и Южная Корея осуждают беспрецедентное число провокаций, которые КНДР совершила в 2022 году. По его мнению, действия Северной Кореи дестабилизируют ситуацию в регионе.