В разы больше, чем в цитрусовых: Названы продукты – рекордсмены по содержанию витамина С

Каждому из нас рекомендуется ежедневно получать с едой 100 мг витамина С. Мы привыкли думать, что самыми богатыми по его наличию являются цитрусовые, однако это далеко не так. В беседе с Лайфом врач-диетолог Ирина Мансурова назвала продукты, где встречается гораздо больше витамина С, нежели в любимых многими апельсинах, мандаринах и лимонах.

"Лидерами в содержании данного витамина апельсины, мандарины и лимоны не являются. По содержанию микроэлемента их опережают облепиха, в одной столовой ложке которой витамина C как в двух лимонах, болгарский перец, шиповник, чёрная смородина, киви, петрушка и гуава", — рассказала Мансурова.

Самым же богатым на содержание витамина С продуктом является австралийская слива сорта "какаду", где полезного и необходимого организму вещества в 100 раз больше, нежели в апельсине. Так, в одном небольшом плоде может находиться недельная доза витамина С. При этом если полезная пища недостаточно восполняет отсутствие витамина, то врач может назначить его приём в таблетках.

"Главная роль витамина C — участие в синтезе коллагена. Этот белок — основа строения кожи и стимулирует выработку веществ, которые защищают кожный покров от агрессивной внешней среды. Основа сухожилий, хрящей, связок. Он содержится в мышцах, зубах, ногтях, стенках сосудов, межпозвоночных дисках. Также витамин С — это отличный антиоксидант", — добавила диетолог.

Кроме того, витамин С помогает бороться с целым рядом вирусов и инфекций, стимулирует выработку белых кровяных телец, улучшает усвоение железа в организме, помогает снизить давление и защищает сердечно-сосудистую систему. Однако с его приёмом нужно быть аккуратным, ведь передозировка приведёт к диарее, тошноте или же сыпи кожных покровов. А при длительной передозировке может развиться мочекаменная болезнь.