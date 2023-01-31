Президент Хорватии Миланович назвал безумием допущение победы Украины над Россией

Возможность провала России на Украине безумна. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, его слова приводит издание The Independent.

"Какова цель? Распад России? Смена власти? Идут разговоры о том, что Россия должна быть разорвана на части. Война против ядерной державы? Это безумие", — подчеркнул он.

Миланович вместе с тем выступил против отправки на Украину любого смертоносного оружия, подчеркнув, что это только продлевает конфликт. Кроме того, по его словам, в отличие от Европы, США платят наименьшую цену за боевые действия в Незалежной.