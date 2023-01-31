Стало известно, сколько иностранцев в 2022 году получили российский паспорт

Более 691 тысячи иностранцев получили российское гражданство в 2022 году. Это на 44 тысячи меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные МВД.

"За январь – декабрь 2022 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, — 691 045", — говорится в материалах ведомства по миграционной ситуации в РФ.

А ранее в МВД рассказали, что в прошлом году всего 40 человек вышли из гражданства РФ. Помешать отказаться от паспорта могут определённые основания. Например, если не были выполнены обязательства перед РФ, установленные законом, или если гражданин был привлечён по уголовному делу. Ещё одним основанием для отказа может стать отсутствие у человека гражданства другой страны или отсутствие гарантий его получения.