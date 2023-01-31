ФСБ за два месяца пресекла деятельность 93 подпольных оружейников в 38 регионах РФ
За последние два месяца 2022 года ФСБ России при участии сотрудников МВД и Росгвардии обнаружила 93 оружейника в 38 регионах страны, которые занимались своей деятельностью незаконно. Все они были задержаны силовиками, а в ходе обысков в общей сложности было изъято свыше 250 единиц оружия.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 93 жителей 38 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержанные подпольно занимались как модернизацией оружия, так и изготовлением боеприпасов к ним. Уточняется, что правоохранители изъяли 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.
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