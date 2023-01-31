ФСБ за два месяца пресекла деятельность 93 подпольных оружейников в 38 регионах РФ

За последние два месяца 2022 года ФСБ России при участии сотрудников МВД и Росгвардии обнаружила 93 оружейника в 38 регионах страны, которые занимались своей деятельностью незаконно. Все они были задержаны силовиками, а в ходе обысков в общей сложности было изъято свыше 250 единиц оружия.