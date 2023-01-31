На Урале трёхлетний мальчик проглотил стоматологический бор во время приёма

Инструмент сломался в тот самый момент, когда врач активно его использовал, а наконечник упал на корень языка. Ребёнок его тут же машинально проглотил. В итоге мальчику пришлось делать рентген, который и показал, что деталь от инструмента оказалась прямо в желудке. К счастью, уже на следующий день она вышла оттуда естественным путём. Сейчас ведётся разбирательство, на время которого аппарат убрали в сейф.