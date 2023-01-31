На Урале трёхлетний мальчик проглотил стоматологический бор во время приёма
В городе Урай (ХМАО-Югра) трёхлетний мальчик проглотил металлический наконечник от стоматологического бора во время приёма у врача. Об этом сообщает Ural Mash.
Инструмент сломался в тот самый момент, когда врач активно его использовал, а наконечник упал на корень языка. Ребёнок его тут же машинально проглотил. В итоге мальчику пришлось делать рентген, который и показал, что деталь от инструмента оказалась прямо в желудке. К счастью, уже на следующий день она вышла оттуда естественным путём. Сейчас ведётся разбирательство, на время которого аппарат убрали в сейф.
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