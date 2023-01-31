Число погибших при теракте в мечети в Пешаваре выросло до 90, пишут СМИ

Число погибших в результате теракта в мечети пакистанского города Пешавар увеличилось до 90 человек, сообщает Radio Pakistan.

Сейчас спасатели продолжают операцию по разбору завалов и обломков. По данным полиции, в больницы доставлено свыше 200 пострадавших, более половины из них были выписаны.

Напомним, днём 30 января в мечети города Пешавар в Пакистане прогремел взрыв, который устроил смертник во время молитвы. Ответственность за произошедшее уже взял на себя командир пакистанского отделения движения "Талибан"* Сарбакаф Моманд.