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31 января, 07:10

Число погибших при теракте в мечети в Пешаваре выросло до 90, пишут СМИ

Radio Pakistan: Число жертв теракта в мечети в Пешаваре увеличилось до 90 человек

Число погибших в результате теракта в мечети пакистанского города Пешавар увеличилось до 90 человек, сообщает Radio Pakistan.

Сейчас спасатели продолжают операцию по разбору завалов и обломков. По данным полиции, в больницы доставлено свыше 200 пострадавших, более половины из них были выписаны.

Число жертв теракта в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 59

Число жертв теракта в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 59

Напомним, днём 30 января в мечети города Пешавар в Пакистане прогремел взрыв, который устроил смертник во время молитвы. Ответственность за произошедшее уже взял на себя командир пакистанского отделения движения "Талибан"* Сарбакаф Моманд.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Twitter / Khurram Iqbal

Артур Белкин

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