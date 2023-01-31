Секс-гуру раскрыла лучшую позу для достижения оргазма

Чтобы достичь оргазм во время секса, можно попробовать различные позы, но наиболее подходящей будет "лежачий полицейский". Об этом в беседе с The Sun рассказала эксперт по сексу и отношениям Пиппа Мерфи.

"Я бы лично порекомендовала позу "лежащий полицейский", это простая версия позы "по-собачьи", — отметила она.

Эта поза облегчает стимулирование точки G. Так, женщина должна лечь на живот, положив под бёдра подушку. Мужчина в этот момент находится сзади, стоя на коленях. Держится он при этом за бёдра партнёрши. Как объяснила эксперт, такая поза облегчит достижения оргазма женщиной. Есть и другой способ — позиция сверху на партнёре, при которой мужчина должен лежать на спине.

Кроме того, не стоит забывать о прелюдиях, ведь именно при них возбуждение усиливается, а значит и увеличиваются шансы на получение оргазма. Если мужчина торопится, то можно попросить его замедлиться. Как отметила эксперт по сексу и отношениях Ники Дэвис-Фейнблум, женщине важно сообщать партнёру о своих желаниях, потребностях и границах.

"Может быть полезно сообщить о приближении к оргазму, чтобы её партнёр мог соответствующим образом скорректировать свои методы", — подчеркнула она.

Также многим женщинам тяжело достичь оргазма из-за стресса или стеснения, поэтому важно научиться расслабляться. Для этого можно попробовать приглушить свет, зажечь свечи и включить расслабляющую музыку. А ещё нужно сосредоточиться на себе любимой и не пытаться угодить партнёру.

"Для этого можно выделить время для самостоятельного исследования, изучения своего тела и того, что вам нравится, чтобы в дальнейшем поделиться этой информацией с партнёром", — отметила Дэвис-Фейнблум.

А Пиппа Мерфи порекомендовала уделять внимание соскам. Эта часть тела реагирует на прикосновения не меньше, чем влагалище, клитор и шейка матки. По словам эксперта, некоторые женщины могут получить оргазм от стимуляции сосков.