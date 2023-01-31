Российские учёные приблизили людей к метавселенной

Учёные из Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) создали новую технологию пространственных вычислений, которая решит проблемы систем дополненной реальности и выведет точность и скорость между пользователями и метавселенной на новый уровень. Об этом пишет РИА "Новости".

Системы дополненной реальности всё чаще становятся частью разнообразных сервисов, которые могут быть связаны с управлением техникой, развлечениями или же городской средой. Делается это при помощи изображений с видеокамеры и виртуальных моделей объектов. По словам учёных, именно технологии пространственных вычислений позволяют организовать взаимодействие реальных пользователей с виртуальными элементами, в них входят базы для создания метавселенных, когда виртуальные объекты становятся одним целым с физическими.

По словам исследователей, основными проблемами в использовании подобных технологий являются задержка обработки пространственных запросов и сложность определения положения пользователя с точностью, достаточной для организации его взаимодействия с виртуальным объектом. Однако учёные из МИИГАиК сумели решить обе эти проблемы.

"Мы добились полной независимости скорости обработки от интенсивности входящих запросов. Наши решения по обработке и анализу потоков пространственно-временных данных позволяют перевести взаимодействие реального и виртуальных миров на новый уровень", — заметил декан факультета геоинформатики и информационной безопасности МИИГАиК Андрей Матерухин.

Теперь же возможно обеспечить лёгкое масштабирование систем пространственных вычислений, что может помочь снять все ограничения на объём запросов, которые выполняются на сервисах дополненной реальности. Сейчас исследователи активно занимаются разработкой методов контроля неопределённости местоположения в системах пространственных вычислений с искусственным интеллектом.