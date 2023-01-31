Участники беспорядков в Каракалпакстане получили от трёх до 16 лет тюрьмы

Областной суд в Бухаре приговорил 18 участников протестов в Республике Каракалпакстан Узбекистана к срокам от трёх до 16 лет лишения свободы, сообщает РИА "Новости".

"Суд приговорил 18 обвиняемых к срокам заключения от трёх до 16 лет лишения свободы, четверо обвиняемых приговорены к ограничению свободы до пяти лет", — уточнили в суде.

Главный подозреваемый по делу о беспорядках в Нукусе – Даулетмурат Тажимуратов. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Ранее прокуратура запрашивала для него 18 лет заключения.