Участники беспорядков в Каракалпакстане получили от трёх до 16 лет тюрьмы
Областной суд в Бухаре приговорил 18 участников протестов в Республике Каракалпакстан Узбекистана к срокам от трёх до 16 лет лишения свободы, сообщает РИА "Новости".
"Суд приговорил 18 обвиняемых к срокам заключения от трёх до 16 лет лишения свободы, четверо обвиняемых приговорены к ограничению свободы до пяти лет", — уточнили в суде.
Главный подозреваемый по делу о беспорядках в Нукусе – Даулетмурат Тажимуратов. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Ранее прокуратура запрашивала для него 18 лет заключения.
Суд начал рассматривать дело по обвинению 22 организаторов и участников волнений в Каракалпакии. Речь идёт о таких уголовных преступлениях, как массовые беспорядки, разбой и незаконное завладение огнестрельным оружием. Большинство из них признали вину. Всего обвинение в участии и организации протестов было предъявлено 171 человеку.
Напомним, в некоторых регионах Узбекистана летом прошлого года начались беспорядки. Это случилось после предложения главы государства провести всенародный референдум по поправкам к конституции страны. В столице Каракалпакстана Нукусе протестующие попытались захватить местную власть, а также атаковали аэропорт. Шавкат Мирзиёев предложил сохранить суверенитет региона. Во время беспорядков погиб 21 человек.
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