Внук де Голля заявил, что решение Запада поставить Украине танки подталкивает мир к бездне
Запад увеличивает риск третьей мировой войны, наращивая поставки вооружения Украине. Такое мнение озвучил во вторник Пьер де Голль — внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля. Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", передаёт РИА "Новости".
По мнению внука де Голля, давно настало время "урезонить американцев" и добиться устойчивого мира с Россией.
"Решение поставить Киеву танки спровоцирует поставку ещё более мощного оружия всё большей дальности. Это, к сожалению, увеличит риск ядерного конфликта. Это та бездна, на грани которой мы стоим", — отметил потомок генерала де Голля.
Ранее Лайф писал, что Германия собирается передать Украине танки Leopard 2 до конца марта. Подтвердил эти планы и министр обороны ФРГ Борис Писториус. Между тем губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил назначить выплаты жителям региона, которые принимают участие в СВО, за захват или уничтожение танков, которые на Украину поставят западные страны.
ТАСС / DPA / Ralph Zwilling