Внук де Голля заявил, что решение Запада поставить Украине танки подталкивает мир к бездне

Запад увеличивает риск третьей мировой войны, наращивая поставки вооружения Украине. Такое мнение озвучил во вторник Пьер де Голль — внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля. Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", передаёт РИА "Новости".

По мнению внука де Голля, давно настало время "урезонить американцев" и добиться устойчивого мира с Россией.