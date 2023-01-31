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31 января, 08:01

Нутрициолог рассказала, как приготовить ребёнку "завтрак отличника"

Диетолог Кононенко: Яйцо пашот и авокадо на завтрак помогут повысить успеваемость школьника

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В рационе школьника обязательно должны быть продукты, содержащие глицин — это простейшая аминокислота, которая участвует в регуляции работы нервной системы, задействована в обменных процессах и является "сырьём" для синтеза белков в организме человека. Такое меню поможет повысить успеваемость ребёнка, уверена врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

Глицин содержится в таких продуктах, как говядина, курица, грудка индейки, запечённая горбуша, свиной язык. Ещё один его незаменимый источник — яичный белок. Также аминокислота содержится в семенах тыквы, сушёной спирулине и амарантовой крупе, рассказала Кононенко "Москве 24".

Диетолог также напомнила, что "завтрак отличника" непременно должен быть сытным и полезным.

"Можно включить в него те же куриные яйца, которые кроме глицина содержат ещё и лецитин, полезный для работы мозга. Приготовьте, например, яйцо пашот с кунжутными семечками и авокадо", — советует врач.

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А ранее диетолог Руслана Мухтасарова рассказала, с какого возраста детям можно давать японские роллы. Специалист напомнила, что морепродукты входят в "золотую восьмёрку" аллергенов. В этой связи врач подчеркнула, что суши и роллы можно есть только свежими.

Марина Калегина
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