Нутрициолог рассказала, как приготовить ребёнку "завтрак отличника"

В рационе школьника обязательно должны быть продукты, содержащие глицин — это простейшая аминокислота, которая участвует в регуляции работы нервной системы, задействована в обменных процессах и является "сырьём" для синтеза белков в организме человека. Такое меню поможет повысить успеваемость ребёнка, уверена врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

Глицин содержится в таких продуктах, как говядина, курица, грудка индейки, запечённая горбуша, свиной язык. Ещё один его незаменимый источник — яичный белок. Также аминокислота содержится в семенах тыквы, сушёной спирулине и амарантовой крупе, рассказала Кононенко "Москве 24".

Диетолог также напомнила, что "завтрак отличника" непременно должен быть сытным и полезным.



"Можно включить в него те же куриные яйца, которые кроме глицина содержат ещё и лецитин, полезный для работы мозга. Приготовьте, например, яйцо пашот с кунжутными семечками и авокадо", — советует врач.