Долгожданное потепление: В Якутске температура воздуха поднялась до минус 39

В Якутске после продолжительных 50-градусных морозов температура воздуха поднялась до минус 39 градусов. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба местного Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В течение дня преимущественно без осадков, туман, ветер северо-западный 1–4 м/с. Температура воздуха днём -37...-39 °С", — говорится в сообщении.

А 1 февраля утром и днём ожидается температура до минус 37 градусов, будет небольшой снег. Ночью прогнозируется -42...-44 °С, туман и ветер северо-западный от двух до пяти метров в секунду.