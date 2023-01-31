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31 января, 08:09

Долгожданное потепление: В Якутске температура воздуха поднялась до минус 39

В Якутске потеплело до минус 39 градусов

В Якутске после продолжительных 50-градусных морозов температура воздуха поднялась до минус 39 градусов. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба местного Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В течение дня преимущественно без осадков, туман, ветер северо-западный 1–4 м/с. Температура воздуха днём -37...-39 °С", — говорится в сообщении.

А 1 февраля утром и днём ожидается температура до минус 37 градусов, будет небольшой снег. Ночью прогнозируется -42...-44 °С, туман и ветер северо-западный от двух до пяти метров в секунду.

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Ранее Лайф писал, что в Якутске десять машин столкнулись из-за густого тумана в 50-градусный мороз. В результате происшествия один из водителей обратился за медпомощью.

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ТАСС / Вадим Скрябин

Светлана Оперук

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