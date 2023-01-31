ВС РФ нанесли удар по спецгруппе ВСУ, остановив попытку прорыва в Запорожской области

Ночью российские разведчики обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта в Запорожской области. Силы РФ оперативно нанесли удар по спецгруппе ВСУ и остановили попытку прорыва. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По вражеской группе оперативно был нанесён удар артиллерией и точнейшая очередь расчёта АГС. Лишь один вражеский диверсант поднялся и сбежал после накрытия автоматическим гранатомётом", — написал он в телеграм-канале.