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31 января, 08:20

ВС РФ нанесли удар по спецгруппе ВСУ, остановив попытку прорыва в Запорожской области

Ночью российские разведчики обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта в Запорожской области. Силы РФ оперативно нанесли удар по спецгруппе ВСУ и остановили попытку прорыва. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По вражеской группе оперативно был нанесён удар артиллерией и точнейшая очередь расчёта АГС. Лишь один вражеский диверсант поднялся и сбежал после накрытия автоматическим гранатомётом", — написал он в телеграм-канале.

Рогов: В Запорожской области уничтожено командование 128-й бригады ВСУ

Рогов: В Запорожской области уничтожено командование 128-й бригады ВСУ

А ранее Рогов рассказал, что в ходе наступательных действий в Запорожской области российские войска взяли под контроль девять населённых пунктов, которые прежде удерживали украинские силы. Сейчас ВС РФ закрепляются на новых рубежах.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова

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