Учительница, которую сын чувашского чиновника покрыл матом за оценки, уволилась из-за травли

Учительница географии, которую сын директора филиала Росреестра Игоря Татура 18-летний Георгий покрыл матом за плохие оценки, уволилась из кадетского корпуса в Чувашии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Заявление Калаева написала 25 января. По словам педагога, причиной оказалась травля в её адрес со стороны учеников, выпускников и коллег. Калаеву пыталась защитить директриса учреждения Тимофеева, но в результате под гнев попала и она. Кадетский корпус сразу лишился и учительницы географии, и директора.