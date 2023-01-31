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31 января, 08:19

Учительница, которую сын чувашского чиновника покрыл матом за оценки, уволилась из-за травли

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/41559" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Обложка © Telegram / Mash

Учительница географии, которую сын директора филиала Росреестра Игоря Татура 18-летний Георгий покрыл матом за плохие оценки, уволилась из кадетского корпуса в Чувашии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Заявление Калаева написала 25 января. По словам педагога, причиной оказалась травля в её адрес со стороны учеников, выпускников и коллег. Калаеву пыталась защитить директриса учреждения Тимофеева, но в результате под гнев попала и она. Кадетский корпус сразу лишился и учительницы географии, и директора.

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Напомним, что история стала известна в декабре 2022 года. Тогда сын директора филиала Росреестра в Чувашии признался, что следил за своей учительницей из-за плохих оценок. Когда скандальный ролик с его оскорблениями всплыл, он записал новое видео, в котором попытался извиниться перед педагогом.

Светлана Оперук

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