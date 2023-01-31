Учительница, которую сын чувашского чиновника покрыл матом за оценки, уволилась из-за травли
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Учительница географии, которую сын директора филиала Росреестра Игоря Татура 18-летний Георгий покрыл матом за плохие оценки, уволилась из кадетского корпуса в Чувашии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Заявление Калаева написала 25 января. По словам педагога, причиной оказалась травля в её адрес со стороны учеников, выпускников и коллег. Калаеву пыталась защитить директриса учреждения Тимофеева, но в результате под гнев попала и она. Кадетский корпус сразу лишился и учительницы географии, и директора.
Напомним, что история стала известна в декабре 2022 года. Тогда сын директора филиала Росреестра в Чувашии признался, что следил за своей учительницей из-за плохих оценок. Когда скандальный ролик с его оскорблениями всплыл, он записал новое видео, в котором попытался извиниться перед педагогом.