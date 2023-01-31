"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 января, 08:26

Хороших мальчиков станет больше: В Москве обучат ещё 60 собак для помощи слабовидящим пассажирам метро

Дептранс Москвы: В 2023 году обучат 60 собак для сопровождения слабовидящих пассажиров метро

В 2023 году в столичном метрополитене увеличится число собак-проводников, которые будут сопровождать слабовидящих пассажиров. Как заметили в Дептрансе Москвы, за этот год планируется обучить 60 питомцев.

Дептранс Москвы в 2023 году обучит 60 собак для сопровождения слабовидящих пассажиров метро. Видео © Telegram / Дептранс Москвы

Именно четвероногие питомцы помогают ориентироваться слабовидящим пассажирам. Их обучением занимаются сотрудники Российской школы собак-проводников Всероссийского общества слепых. Первую проверку они проходят в возрасте 45 дней, а в дальнейшем должны показать свой интерес к человеку и отсутствие страха к незнакомым предметам. В случае успешного обучения в возрасте 10 месяцев собаки начинают практиковаться в условиях метрополитена.

Проводник должен уметь проходить через турникеты, останавливаться перед эскалатором, заходить в вагоны и выходить. После завершения обучения собака передаётся слабовидящему пассажиру, которого она и сопровождает в поездках. Всего же в столичной подземке насчитывается 290 таких четвероногих помощников.

Тематические "Тройки" и билеты "Единый" появились в Москве к 120-летию советского академика

Тематические "Тройки" и билеты "Единый" появились в Москве к 120-летию советского академика

Ранее учёные из Венского университета ветеринарной медицины и Университета прикладных наук HAS в Нидерландах установили, что собаки могут распознать скрытые намерения человека.

Обложка ©

Telegram / Дептранс Москвы

Артур Белкин
  • Новости
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров