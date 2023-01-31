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31 января, 08:44

Работник завода по производству истребителей получил штраф за дискредитацию ВС РФ

Работника авиазавода в Нижнем Новгороде оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В Нижнем Новгороде сотрудника авиазавода "Сокол" оштрафовали за дискредитацию Российской армии. Мужчина работает на предприятии, которое изготавливает истребители для Вооружённых сил РФ.

Как стало известно Лайфу, 38-летний нижегородец работает в должности слесаря-инструментальщика. Он в присутствии коллег сорвал с информационного щита листовку профкома с информацией в поддержку российских военных. На действия слесаря пожаловались другие работники, которых возмутил его поступок. В результате мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В Думе призвали лишать госнаград и званий за публичную дискредитацию Российской армии

В Думе призвали лишать госнаград и званий за публичную дискредитацию Российской армии

Ранее Лайф сообщал о том, что в отношении спортивного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (Красавы) возбудили дело о дискредитации российских войск. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

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VK / Минобороны России

Илья Суриков

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