Работник завода по производству истребителей получил штраф за дискредитацию ВС РФ
Работника авиазавода в Нижнем Новгороде оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
В Нижнем Новгороде сотрудника авиазавода "Сокол" оштрафовали за дискредитацию Российской армии. Мужчина работает на предприятии, которое изготавливает истребители для Вооружённых сил РФ.
Как стало известно Лайфу, 38-летний нижегородец работает в должности слесаря-инструментальщика. Он в присутствии коллег сорвал с информационного щита листовку профкома с информацией в поддержку российских военных. На действия слесаря пожаловались другие работники, которых возмутил его поступок. В результате мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее Лайф сообщал о том, что в отношении спортивного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (Красавы) возбудили дело о дискредитации российских войск. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.
VK / Минобороны России