Работник завода по производству истребителей получил штраф за дискредитацию ВС РФ

Как стало известно Лайфу, 38-летний нижегородец работает в должности слесаря-инструментальщика. Он в присутствии коллег сорвал с информационного щита листовку профкома с информацией в поддержку российских военных. На действия слесаря пожаловались другие работники, которых возмутил его поступок. В результате мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.