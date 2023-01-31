Адепты "Профсоюза СССР" в Анапе пытались сжечь дом и машину судебного пристава

В Анапе полицейские задержали четырёх участников "Профсоюза СССР" за подготовку убийства местного судебного пристава. Об этом сообщил Лайфу источник.

По версии следствия, 29 января в 21:00 Алексей Г., Юрий С., Игорь Г., Станислав П. передали канистры с зажигательной жидкостью внедрённым в их преступную группу сотрудникам центра противодействия экстремизму. Эти тары нужны были для поджога автомобиля и дома судебного пристава с целью его убийства.

В результате полицейские задержали злоумышленников и провели у них обыски. Так, были найдены и изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, флеш-накопители, уставная документация "профсоюза", финансовые документы и деньги, а также списки адептов организации, печати и штампы. В отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по мотивам политической ненависти. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.