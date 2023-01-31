Порошенко поразила популярность Путина среди мировых лидеров

Экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал о поразившей его популярности главы РФ Владимира Путина среди зарубежных коллег на встрече в Нормандии (Франция) в 2014 году.

"И я был удивлён, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США Бараку Обаме (44-й президент Штатов, занимал пост с 2009 по 2017 год. — Прим. Лайфа), была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину", — рассказал Порошенко в документальном фильме Би-би-си "Путин против Запада".

А бывший президент Франции Франсуа Олланд рассказал, что на ту встречу Путин якобы принёс бутылку водки в термосумке. Олланд подумал, что это "заслужило похвалы" и показывало желание президента РФ "заново представить себя".