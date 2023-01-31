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31 января, 09:07

Порошенко поразила популярность Путина среди мировых лидеров

Порошенко удивился популярности Путина среди коллег на встрече в Нормандии

<p>Встреча лидеров "Нормандской четвёрки" в 2015 году. Франсуа Олланд, Владимир Путин, Ангела Меркель и Пётр Порошенко. Обложка © AP / TASS / Andrei Stasevich</p>

Встреча лидеров "Нормандской четвёрки" в 2015 году. Франсуа Олланд, Владимир Путин, Ангела Меркель и Пётр Порошенко. Обложка © AP / TASS / Andrei Stasevich

Экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал о поразившей его популярности главы РФ Владимира Путина среди зарубежных коллег на встрече в Нормандии (Франция) в 2014 году.

"И я был удивлён, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США Бараку Обаме (44-й президент Штатов, занимал пост с 2009 по 2017 год. — Прим. Лайфа), была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину", — рассказал Порошенко в документальном фильме Би-би-си "Путин против Запада".

А бывший президент Франции Франсуа Олланд рассказал, что на ту встречу Путин якобы принёс бутылку водки в термосумке. Олланд подумал, что это "заслужило похвалы" и показывало желание президента РФ "заново представить себя".

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А ранее депутат правящей молдавской партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой возмутился популярностью российского лидера в республике. По его словам, с момента прихода Владимира Путина к власти он "был и остаётся самым популярным политиком в Молдавии".

Александра Вишнякова

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