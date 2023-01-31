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31 января, 09:11

Выдавать землю участникам СВО в Крыму начнут в апреле

Аксёнов: В Крыму с 1 апреля начнут выдавать земельные участки для участников СВО

Выдавать документы на земельные участки в Крыму участникам спецоперации на Украине начнут уже с 1 апреля. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Аксёнов рассказал, что земельные участки для участников СВО начнут выдавать в Крыму с 1 апреля. Видео © Telegram / "Аксёнов Z 82"

"Работа по межеванию земельных участков для участников СВО будет ускорена, процедура оформления и выдачи документов начнётся 1 апреля", — сказал он.

Участки будут выделять около моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах региона. Территории будут обеспечены необходимой инфраструктурой, добавил глава Крыма.

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Как уже сообщал Лайф, в конце декабря минувшего года российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о выдаче участникам СВО земельных участков в Крыму и Подмосковье. Льгота касается награждённых госнаградами за заслуги в спецоперации военных и семей погибших героев.

Обложка ©

Freepik / user8611082

Наталья Исакова

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