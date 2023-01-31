Генсек Лебедев: Украина вышла примерно из 20% соглашений СНГ

Украина де-юре остаётся в составе СНГ, но при этом вышла примерно из 20% соглашений, заключённых в рамках Содружества. Об этом сообщил генеральный секретарь объединения Сергей Лебедев в Минске.

"Украина остается де-юре в составе СНГ. Руководство Украины приняло решение о выходе из целого ряда соглашений, примерно 20% соглашений и договорённостей в рамках СНГ они покинули", — сказал он журналистам.

По словам Лебедева, власти Украины приняли такое решение, так как участие Киева в данных соглашениях потеряло актуальность. При этом в остальных договорах Незалежная остаётся.

"К сожалению, представители Украины не участвуют в заседаниях наших структур, органов — как и высших органов, так и отраслевых советов", — отметил генсек СНГ.