Генсек Лебедев: Украина вышла примерно из 20% соглашений СНГ
Украина де-юре остаётся в составе СНГ, но при этом вышла примерно из 20% соглашений, заключённых в рамках Содружества. Об этом сообщил генеральный секретарь объединения Сергей Лебедев в Минске.
"Украина остается де-юре в составе СНГ. Руководство Украины приняло решение о выходе из целого ряда соглашений, примерно 20% соглашений и договорённостей в рамках СНГ они покинули", — сказал он журналистам.
По словам Лебедева, власти Украины приняли такое решение, так как участие Киева в данных соглашениях потеряло актуальность. При этом в остальных договорах Незалежная остаётся.
"К сожалению, представители Украины не участвуют в заседаниях наших структур, органов — как и высших органов, так и отраслевых советов", — отметил генсек СНГ.
Он также выразил надежду, что "ситуация, которая возникла на Украине, завершится достижением мирных соглашений", подчеркнув, что условия таких договорённостей — предмет диалога.
Напомним, ещё в мае 2018 года Пётр Порошенко, который на тот момент занимал пост президента Украины, подписал указ об отзыве представителей страны из уставных органов СНГ. Киев начал выходить из разных соглашений Содружества, например по экономическому сотрудничеству. Так, за несколько лет Незалежная в одностороннем порядке прекратила действие нескольких документов, в том числе о сотрудничестве в использовании атомной энергии, о Межгосударственном совете СНГ по космосу и о пенсиях. А в середине января текущего года Рада проголосовала за выход Украины из ещё двух соглашений со странами СНГ.
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