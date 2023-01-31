Авокадий, Бриллиант и другие: Названы самые необычные имена новорождённых в Москве

Самыми популярными именами для новорождённых малышей в Москве стали Александр и София, а вот в топ самых необычных попали Урал, Авокадий, Лавр-Космос и другие. Об этом рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, сообщает официальный портал мэра Москвы.

"Для новорождённых москвичи в 2022 году чаще всего выбирали имена Александр — так назвали 2335 мальчиков — и София (Софья) — имя дали 2762 девочкам. Имя Александр является самым популярным уже 30 лет, только в 2012 году первую позицию заняло имя Артём. В топ-3 мужских имён вошли также Михаил и Максим, эти имена неизменно являются самыми популярными с 2015 года", — отметила Уханева.

Вторым и третьим по популярности именами у девочек в 2022 году стали Мария и Анна. Любопытно, но сразу на 15% у столичных родителей возросла популярность имени Мирослав и на 20% — Афина. Впрочем, нашлось место не только популярным именам, но и тем, которые можно встретить крайне редко и являются они необычными. В их число вошли Урал, Агат, Зареслав, Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон. У девочек же из необычных имён выделялись в 2022 году Муза, Марселина, Клеопатра, Бриллиант, Луна-Белла, Пелагея-Дева и Астра-Марина.