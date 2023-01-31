Учёные оценили влияние пандемии на успеваемость школьников

Из-за пандемии коронавируса школьники отстали примерно на треть учебного года. К такому выводу пришли французские учёные из Института политических исследований в Париже, сообщает научное издание Nature Human Behaviour.

Специалисты тщательно проанализировали 42 локальных исследования о связи пандемии и ограничениях в учёбе. Таким образом, в эксперименте участвовало несколько десятков тысяч подростков из 15 стран мира, среди которых — Великобритания, США, Германия, Испания, Италия, Бразилия и Австралия.

"Проведённый нами анализ показывает, что в среднем учащиеся отстали в обучении примерно на 35% от учебного года. Это подтвердило опасения многих экспертов о том, что пандемия негативно скажется на образовании детей", — заявили авторы исследования.

Как уточняют учёные, пробелы в знаниях возникли у учащихся не только младших классов, но и старших. Причём за последние два года больше всего пострадала успеваемость по математике. Французские специалисты предполагают, что тенденция к снижению усвоения школьного материала будет сохраняться в течение двух с половиной лет.