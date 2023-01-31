В Белоруссии объяснили, почему отказали в помиловании россиянке Сапеге

Белорусский суд отказал в помиловании гражданке РФ Софье Сапеге, так как для принятия такого решения не было представлено достаточного количества критериев. Об этом заявила замглавы администрации президента республики Ольга Чуприс, слова которой приводит БелТА.

"Чтобы состоялся акт помилования, необходимо, чтобы был соблюдён ряд условий. В частности, изъявившая желание написать такое ходатайство на имя президента осуждённая не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться", — отметила Чуприс.

По её словам, даже в таких условиях белорусский лидер Александр Лукашенко мог её помиловать, однако подобное решение всегда оценивается на предмет соответствия всем критериям. Однако какого-либо исключения для помилования не было, поэтому соответствующее решение не принималось.