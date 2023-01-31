Учебник по истории с главой об СВО начнут массово использовать с 2024–2025 учебного года
Новый учебник по истории, который включает раздел о специальной военной операции на Украине, начнут массово использовать в российских школах с 2024–2025 учебного года. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
"Такой учебник пройдёт обязательную апробацию в этом учебном году, мы посмотрим на результаты, при необходимости проведём доработку, о массовом использовании речь идёт с 2024–2025 учебного года", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, накануне, 30 января, глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебник подготовят для старших классов в марте, а со следующего учебного года уже будет в школах. Учебное пособие расскажет о проведении специальной военной операции, присоединении новых регионов к РФ и санкциях против России.
ТАСС / Антон Новодережкин