ВС РФ почти взяли под контроль единственную трассу, которая позволяет ВСУ попасть в Артёмовск
Советник Пушилина Гагин: ВС РФ почти взяли под контроль трассу Часов Яр – Артёмовск
Российские войска почти взяли под контроль трассу на город Часов Яр — это единственная дорога, по которой ВСУ ещё могут снабжать свою военную группировку в Артёмовске. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Артёмовск попадает в то самое окружение, о котором говорилось ранее. Сейчас под контроль почти взята трасса Часов Яр – Артёмовск. Украинская группировка войск в Артёмовске лишится возможности пополнять боекомплект и медикаменты и снабжать своих бойцов", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин назвал приоритетной задачей ВС РФ перерезать дорогу Часов Яр – Артёмовск, так как это единственная трасса, по которой ВСУ могут безопасно попасть в город, остальные пути для них оказались отрезаны.
Напомним, что российские силы сумели взять важные высоты вокруг села Клещеевка под Артёмовском, а в самом городе ежедневно идут интенсивные бои. По словам Дениса Пушилина, российские войска продвигаются вперёд на основных участках в Артёмовске, но об оперативном окружении ВСУ в этом районе пока говорить рано.
vk.com / Минобороны России