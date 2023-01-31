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31 января, 09:57

ВС РФ почти взяли под контроль единственную трассу, которая позволяет ВСУ попасть в Артёмовск

Советник Пушилина Гагин: ВС РФ почти взяли под контроль трассу Часов Яр – Артёмовск

Российские войска почти взяли под контроль трассу на город Часов Яр — это единственная дорога, по которой ВСУ ещё могут снабжать свою военную группировку в Артёмовске. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Артёмовск попадает в то самое окружение, о котором говорилось ранее. Сейчас под контроль почти взята трасса Часов Яр – Артёмовск. Украинская группировка войск в Артёмовске лишится возможности пополнять боекомплект и медикаменты и снабжать своих бойцов", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин назвал приоритетной задачей ВС РФ перерезать дорогу Часов Яр – Артёмовск, так как это единственная трасса, по которой ВСУ могут безопасно попасть в город, остальные пути для них оказались отрезаны.

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Напомним, что российские силы сумели взять важные высоты вокруг села Клещеевка под Артёмовском, а в самом городе ежедневно идут интенсивные бои. По словам Дениса Пушилина, российские войска продвигаются вперёд на основных участках в Артёмовске, но об оперативном окружении ВСУ в этом районе пока говорить рано.

Обложка ©

vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова

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