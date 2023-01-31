ВС РФ почти взяли под контроль единственную трассу, которая позволяет ВСУ попасть в Артёмовск

Российские войска почти взяли под контроль трассу на город Часов Яр — это единственная дорога, по которой ВСУ ещё могут снабжать свою военную группировку в Артёмовске. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Артёмовск попадает в то самое окружение, о котором говорилось ранее. Сейчас под контроль почти взята трасса Часов Яр – Артёмовск. Украинская группировка войск в Артёмовске лишится возможности пополнять боекомплект и медикаменты и снабжать своих бойцов", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия-1".