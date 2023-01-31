В Кремле подтвердили, что Путин посетит Волгоград 2 февраля

Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоградскую область, где в этот день пройдут мероприятия по случаю 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет поездка, которая будет посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве", — заявил Песков.