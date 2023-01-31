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31 января, 10:00

В Кремле подтвердили, что Путин посетит Волгоград 2 февраля

Песков: Путин посетит Волгоград в день 80-летия победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоградскую область, где в этот день пройдут мероприятия по случаю 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет поездка, которая будет посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве", — заявил Песков.

Путин собирается в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве

Путин собирается в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве

Ранее в Кремле заявили, что не ведут обсуждения о возможности переименовать Волгоград в Сталинград.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев

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