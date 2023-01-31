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31 января, 10:01

Песков пока не знает, будет ли Путин публиковать декларацию о доходах в этом году

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока не в курсе, будет ли президент РФ Владимир Путин публиковать декларацию о доходах, как это было ранее.

"Я пока не могу вам ответить на этот вопрос. По мере того как будут подходить сроки, мы вас проинформируем", — сказал он в беседе с журналистами.

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Ранее Лайф рассказывал, что Комитет Совфеда поддержал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без каких-либо персональных данных, который ранее был принят Госдумой. Норма должна вступить в силу уже в марте текущего года. Сам Песков объяснил, что изменение процедуры опубликования чиновниками деклараций о доходах продиктовано "спецификой СВО".

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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