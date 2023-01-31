Песков пока не знает, будет ли Путин публиковать декларацию о доходах в этом году
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока не в курсе, будет ли президент РФ Владимир Путин публиковать декларацию о доходах, как это было ранее.
"Я пока не могу вам ответить на этот вопрос. По мере того как будут подходить сроки, мы вас проинформируем", — сказал он в беседе с журналистами.
Ранее Лайф рассказывал, что Комитет Совфеда поддержал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без каких-либо персональных данных, который ранее был принят Госдумой. Норма должна вступить в силу уже в марте текущего года. Сам Песков объяснил, что изменение процедуры опубликования чиновниками деклараций о доходах продиктовано "спецификой СВО".